Com Felipão a caminho, auxiliar Turra procura transmitir confiança

Com Felipão ainda a caminho do Palmeiras, Paulo Turra vem comandando os primeiros treinamentos da nova comissão técnica do clube alviverde. Nos contatos iniciais com o elenco, de acordo com o zagueiro Antônio Carlos, o auxiliar procurou transmitir confiança.

“Ele passou que temos que acreditar mais na gente. Precisamos entrar mais fortes a cada dia, mais fechados a cada dia. Devemos procurar a evolução. Todos os times precisam disso: evolução a cada jogo. O que ele implantou foi que, perdeu a bola, já tem que pressionar”, descreveu Antônio Carlos.

No treinamento realizado durante a manhã de terça-feira, já com o provável time titular para o confronto com o Bahia, Turra paralisou as atividades repetidamente para passar instruções aos jogadores. O ex-zagueiro dirigiu um coletivo em todo o gramado da Academia de Futebol.

“Temos que querer mais dentro de campo e não descansar no jogo. Sempre entrar firme a todo momento e marcar em cima. Foi isso que ele (Turra) passou a nós. O que ficou na minha cabeça é acreditar na gente, porque podemos muito mais”, prosseguiu Antônio Carlos.

Um dos titulares sob o comando de Roger Machado, o zagueiro já acumula 37 jogos na temporada. Com a comissão técnica chefiada por Luiz Felipe Scolari ainda em seus primeiros passos, ele aposta no entrosamento do elenco para acelerar o processo de montagem do novo time.

“Como já nos conhecemos dentro de campo, fica muito mais fácil, porque conversamos e conseguimos ajeitar de forma muito rápida”, afirmou. “A gente tem que trabalhar mais, suar mais e ouvir mais para que a evolução aconteça”, completou Antônio Carlos.