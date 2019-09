Com Dudu e Gabriel, Palmeiras e Flamengo fazem duelo milionário

Às 16 horas (de Brasília) deste domingo, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras entra em campo para enfrentar o Flamengo, no Estádio do Maracanã. Com os atacantes Dudu e Gabriel como expoentes, os dois clubes travam um duelo de milionários.

Patrocinado pela Crefisa, o Palmeiras recuperou o status de potência nacional a partir do título da Copa do Brasil 2015 e, desde então, tem o investimento pesado em reforços como uma de suas marcas. Leila Pereira, proprietária da empresa, é também conselheira do clube.

Já o Flamengo passou a ser agressivo no mercado de contratações especialmente nesta temporada. A qualificação do elenco é uma das principais políticas da gestão encabeçada por Rodolfo Landim, eleito para presidir o clube rubro-negro em dezembro do ano passado.

De acordo com estimativa feita pelo site Transfermarkt, o jogador mais caro entre os prováveis titulares de domingo é o centroavante flamenguista Gabriel, avaliado em R$ 83 milhões. Pelo Palmeiras, Dudu, cotado em R$ 69 milhões, é quem tem mais peso financeiramente.

Ainda segundo o Transfermarkt, os 11 prováveis titulares do Flamengo (R$ 319,5 milhões) para domingo são mais caros do que os do Palmeiras (R$ 241,5 milhões). Não por acaso, os dois clubes foram rivais diretos nas últimas edições do Campeonato Brasileiro, algo que se repete em 2019.

Com 33 pontos ganhos em 16 partidas, o Flamengo lidera o torneio nacional. O Palmeiras, com 30 pontos e um jogo a menos, figura no terceiro lugar. Segundo colocado com 33 pontos, o Santos enfrenta a Chapecoense às 19 horas de sábado, na Arena Condá.