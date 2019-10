Com cinco desfalques a resolver, Palmeiras encerra preparação

O Palmeiras encerrou sua preparação para enfrentar o Botafogo com um treinamento na Academia de Futebol durante a tarde desta sexta-feira. Por convocações, lesão e suspensões, o técnico Mano Menezes tem uma série de cinco desfalques para resolver.

O goleiro Weverton e o zagueiro Gustavo Gomez foram chamados para defender as seleções de Brasil e Paraguai, respectivamente. O volante Felipe Melo (amarelo) e o atacante Willian (vermelho), advertidos contra o Santos, estão suspensos. Para completar, o centroavante Luiz Adriano sofreu lesão muscular.

Depois de usar Jailson na última rodada, Mano deve dar chance a Prass. Luan segue como titular na defesa, enquanto Matheus Fernandes e Thiago Santos brigam pela vaga na cabeça de área. Na linha ofensiva, Zé Rafael ou Carlos Eduardo podem jogar abertos, com Deyverson, Borja e até Henrique Dourado como opções para o comando.

No treinamento desta sexta-feira, apenas o aquecimento foi aberto à imprensa. O Palmeiras tem como escalação provável Fernando Prass; Marcos Rocha, Luan, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Matheus Fernandes (Thiago Santos), Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Dudu, Zé Rafael (Carlos Eduardo) e Deyverson (Borja).

Reformulado, o Palmeiras tentará findar uma série de três partidas consecutivas sem ganhar pelo Campeonato Brasileiro. Algoz do CSA no último dia 26 de setembro, o tima alviverde não vence desde então, já que empatou contra Internacional (1 x 1) e Atlético-MG (1 x 1) antes de perder do Santos (0 x 2).

O duelo entre Palmeiras e Botafogo, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcado para as 21 horas (de Brasília) deste sábado, no Estádio do Pacaembu, uma vez que o Allianz Parque está indisponível. No primeiro turno, em Brasília, o time alviverde ganhou por 1 a 0.