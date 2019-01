Com Bruno Henrique e Carlos Eduardo, Palmeiras se reapresenta de olho no Derby

Esta quinta-feira foi dia de reapresentação no Palmeiras, que venceu o Oeste por 1 a 0 na noite deste sábado, na Arena Barueri, pela quarta rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. No CT da Barra Funda, o técnico Luís Felipe Scolari iniciou a preparação para o clássico deste sábado, contra o Corinthians, e participaram das atividades dentro de campo apenas os jogadores que não foram titulares nesta quarta. Quem começou jogando, fez apenas trabalho regenerativo.

Como de praxe, apenas 10 minutos do treino foram abertos à imprensa. Porém, apesar de pouco, o tempo foi suficiente para que fosse notada a presença de Bruno Henrique na atividade. Mesmo com futuro indefinido, graças à negociação com o Tianjin Teda, da China, o meio-campista segue integrado ao elenco palmeirense e pode ser novidade no Derby.

Outro destaque foi Carlos Eduardo. O atacante, que havia trabalhado em separado na última terça-feira e não foi relacionado para o duelo deste meio de semana, reintegrou o grupo e vive a expectativa de compor o plantel que estará à disposição no clássico.

O Verdão, portanto, terá todos os inscritos no Paulistão disponíveis neste sábado. Conforme o rodízio que tem adotado e pela escalação titular utilizada contra o Oeste, Felipão deve mandar a campo o que tem de melhor. Desta forma, contra o Timão, é possível imaginar um time formado por: Weverton; Mayke, Gómez, Luan e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique (Moisés ou Thiago Santos) e Lucas Lima; Dudu, Gustavo Scarpa e Borja.

Neste sábado, Palmeiras e Corinthians se enfrentam pela primeira vez em 2019, em confronto válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista. No Allianz Parque, em São Paulo (SP), a bola rola a partir das 17h (no horário de Brasília). Vale lembrar que a equipe alviverde ainda não perdeu na competição e lidera o Grupo B com folga. São 10 pontos ganhos até o momento, seis a mais que o vice-líder Novorizontino.

Nesta sexta-feira, Felipão comandará, pela manhã, o último treino preparatório para o Derby. Ao término das atividades, que voltarão a ser fechadas para os jornalistas, será realizada uma coletiva de imprensa com o volante Thiago Santos.