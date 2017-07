Coletivo do Palmeiras tem gols de concorrentes Deyverson e Borja

Em preparação para enfrentar o Flamengo, o Palmeiras treinou na Academia de Futebol durante a tarde desta segunda-feira. Em um coletivo voltado aos atletas que não foram titulares no recente triunfo sobre o Vitória, os atacantes Deyverson e Borja fizeram gols.

Poucos minutos após se emocionar durante a entrevista de apresentação, Deyverson participou normalmente do coletivo no time que teve Borja como adversário e ambos marcaram durante a atividade. Mais cedo, o ex-jogador do espanhol Alavés desconversou quando questionado sobre a concorrência direta com o colombiano por uma vaga no ataque.

“Não tem disputa, porque todos jogamos no Palmeiras. Cheguei para ajudar o elenco a ganhar títulos. O Borja veio de fora e é normal que seja complicado para se acostumar com o Brasil. Depois de jogar cinco anos na Europa, para mim também sei ser”, afirmou Deyverson.

Emprestado pelo Levante, o atacante de 26 anos defendia o Alavés por empréstimo antes de assinar por cinco anos com o Palmeiras. Ainda fora da forma física ideal, ele espera pela regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para poder estrear.

Após o coletivo, alguns atletas participaram de treino de finalizações, entre eles Borja e Deyverson, além de Hyoran, Juninho e Raphael Veiga, entre outros. O recém-chegado teve bom aproveitamento em cruzamentos vindos dos dois lados, tanto com a cabeça quanto com o pé, enquanto o colombiano foi discreto.

Os volantes Bruno Henrique, poupado por cansaço contra o Vitória, e Thiago Santos, livre de suspensão, trabalharam sem restrições. Assim como o lateral direito Jean, recuperado de um desgaste no joelho. Michel Bastos treinou na ala esquerda, enquanto os titulares fizeram apenas atividades regenerativas. Thiago Martins e Moisés avançaram no processo de transição física.

Às 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira, no Estádio Luso-Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o Flamengo, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 22 pontos, dois a menos que o adversário rubro-negro, o time alvvierde ocupa o quinto lugar da tabela de classificação do torneio.