Cerro Porteño demonstra interesse em Guerra, do Palmeiras

Pouco aproveitado na última temporada pelo Palmeiras, Alejandro Guerra tem despertado o interesse de alguns clubes. Nesta sexta-feira, em entrevista coletiva, o presidente do Cerro Porteño, do Paraguai, Raul Zapag falou sobre o meia de 33 anos.

“Continuamos conversando com Alejandro Guerra, esperamos ter novidades nos próximos dias. Nanni (Roberto, diretor de futebol) está cuidando disso”, disse o dirigente, segundo o site paraguaio D10.

O venezuelano foi contratado no início de 2017 pelo Verdão e tem contrato até o fim de 2019. Na atual temporada foram 24 jogos, em grande parte deles saindo do banco de reservas, com apenas um gol marcado. No total o meia tem 62 partidas pelo clube paulista, com 8 gols feitos.

Quando foi anunciado pelo Alviverde, o jogador havia conquistado a Copa Libertadores, a Copa Colômbia e a Superliga Colombiana pelo Atlético Nacional, sendo o grande destaque daquele plantel. Antes, colecionou passagens por três times venezuelanos: Caracas, Mineros de Guayana e Deportivo Anzoátegui.