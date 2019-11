Cantor é agredido em Cuiabá após provocação sobre o Palmeiras

Confira este e outros vídeos em

Os atos de violência envolvendo o futebol passam por várias regiões brasileiras. Neste final de semana, o cantor Léuo Araújo acabou agredido enquanto fazia um show em Cuiabá, capital do Mato Grosso, após citar o Palmeiras em sua apresentação.

Vídeos rapidamente começaram a circular pelas redes sociais. Um homem subiu no palco e partiu para agressão logo após o cantor incorporar em uma das suas músicas a frase “O Palmeiras não tem Mundial”. No mesmo dia, o Verdão entrou em campo e disputou um tenso clássico contra o Corinthians, no Pacaembu.

Nas redes sociais, a equipe do músico divulgou uma nota oficial: “Na noite de 09/11. o cantor Léuo e sua banda foram agredidos enquanto se apresentavam em uma casa noturna da capital, depois de fazer uma brincadeira, costumeira, com o time do Palmeiras e um torcedor não ter entendido como tal. Primeiramente, o Léuo agradece todas as mensagens de carinho, apoio e preocupação. No ensejo, informamos que ele e seus músicos estão bem, ainda que assustados, e apesar dos danos materiais, não tiveram ferimentos. Léuo está se apresentando em uma festa particular esta tarde e logo mais estará no @sertarenabar, cumprindo, normalmente, sua agenda de shows. Mais uma vez, agradecemos as mensagens e o apoio”.