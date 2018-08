Campeão da Libertadores, Júnior vê Palmeiras na briga até o final

Confira este e outros vídeos em

O lateral esquerdo Júnior era um dos homens de confiança do técnico Luiz Felipe Scolari. Titular na campanha que culminou com o título da Copa Libertadores 1999, o antigo ala fala com otimismo sobre as chances do Palmeiras na atual edição do torneio continental.

“Na Libertadores, não basta apenas jogar bem. Tem que ter muita vontade, muita garra. São diferenciais para se vencer uma competição como essa. Com o elenco que o Palmeiras tem hoje e o comando do Felipão, tenho certeza que a equipe vai brigar até o final”, apostou Júnior.

Convidado para participar de um evento promovido pela Academia Store em Botucatu na noite de quinta-feira, ele ficou animado com o triunfo sobre o Cerro Porteño. “O Felipão é um técnico diferenciado, experiente, que já deu a cara dele ao Palmeiras”, comentou.

Campeão paulista com Vanderlei Luxemburgo em 1996, Júnior conquistou sob o comando de Felipão a Copa do Brasil (1998), a Copa Mercosul (1998), a Copa Libertadores (1999) e o Torneio Rio-São Paulo (2000), além do pentacampeonato com a Seleção (2002).

“Em 1999, ano em que fomos campeões, também tínhamos um elenco muito qualificado, mas não ganhávamos os jogos com facilidade”, observou o ex-lateral esquerdo. “Tinha sempre que deixar um algo a mais em campo. O segredo é esse, do começo ao fim”, aconselhou.

Com uma vantagem confortável na briga por uma vaga nas quartas de final da Copa Libertadores, o Palmeiras volta suas atenções ao Campeonato Brasileiro neste final de semana. Às 19 horas (de Brasília) de domingo, o time dirigido por Felipão enfrenta o Vasco, no Allianz Parque.