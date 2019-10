Bruno Henrique sonha com Seleção e ainda vê chance de alcançar Fla

Um dos principais jogadores do Palmeiras, Bruno Henrique sonha com a possibilidade de receber uma chance de Tite na Seleção. Otimista, o meio-campista ainda crê na chance de alcançar o Flamengo e encerrar a temporada com mais um título brasileiro.

“Desde que cheguei ao Palmeiras, trabalho em busca de uma convocação. É o auge de qualquer jogador. O Campeonato Brasileiro vem se fortalecendo bastante e, consequentemente, jogadores que atuam no Brasil estão indo para a Seleção”, disse Bruno Henrique, comandado por Tite no Corinthians, ao Sportv.

“Já trabalhei com o Tite e sei que ele preza muito a questão do merecimento”, disse, citando um dos termos mais empregados pelo técnico da Seleção Brasileira. “Creio que, se continuar jogando como estou, posso ter uma oportunidade com ele, sem dúvida”, declarou.

À espera de uma chance de Tite, Bruno Henrique é o artilheiro do Palmeiras no Campeonato Brasileiro com sete gols. Oito pontos atrás do Flamengo, o meio-campista acredita que ainda é possível alcançar o time rubro-negro durante as últimas 13 rodadas do torneio.

“Dá. Estamos em busca e vamos fazer de tudo, lutando até o final”, prometeu. “Temos mais pontos do que em 2016 e 2018, quando fomos campeões brasileiros, e o Flamengo está oito pontos na nossa frente. Então, acredito que é mais mérito deles do que demérito nosso”, afirmou.

Embalado, o time dirigido por Jorge Jesus ganhou elogios do palmeirense. “O Flamengo realmente conseguiu implementar um tipo de trabalho muito bacana e que está dando certo. Os jogadores compraram a ideia do treinador e vêm jogando um futebol muito bonito”, disse Bruno Henrique.