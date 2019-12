Bruno Henrique agradece Mattos pela chance de jogar no Palmeiras

Cinco dias após a demissão de Alexandre Mattos, Bruno Henrique foi às redes sociais para fazer um agradecimento. O ex-diretor de futebol do Palmeiras foi o grande responsável pela contratação do volante, no segundo semestre 2017.

“Gratidão, Alexandre, por ter me dado a oportunidade de jogar nesse clube gigante. Que Deus abençoe sua caminhada”, escreveu o jogador, que chegou a atuar no Corinthians antes de jogar no Verdão.

Um dos pilares do elenco do Palmeiras ao lado de Dudu, Bruno Henrique já fez 142 partidas pelo clube e, apesar da posição mais conservadora no meio-campo, se notabiliza pelos gols, uma vez que já são 28 com a camisa alviverde.

Para a lacuna deixada com a demissão de Alexandre Mattos, o Verdão tem os nomes de Diego Cerri, do Bahia, e Rodrigo Caetano, do Internacional, como alvos para a função de diretor de futebol