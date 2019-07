Borja supera Ademir da Guia na artilharia do Palmeiras na Libertadores

O centroavante Miguel Borja, do Palmeiras, alcançou uma marca história na noite da última terça-feira. Ao voltar a balançar as redes, o colombiano ultrapassou Ademir da Guia, um dos maiores ídolos da história do Verdão, e Lopes na artilharia do clube na Copa Libertadores.

Borja marcou o segundo gol do Palmeiras no empate por 2 a 2 com o Godoy Cruz, na Argentina, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores. No lance, ele recebeu de costas para o marcador, fez o giro e tocou na saída do goleiro, anotando um golaço.

Foi apenas o primeiro dele na edição 2019 da Libertadores, mas o décimo com a camisa do Palmeiras pelo torneio continental – no ano passado, ele marcou nove tentos. Agora, Borja se isolou como terceiro maior artilheiro do clube na história da competição, atrás somente de Alex (12) e Tupãzinho (11).

Ainda sem ter sido utilizado após a Copa América, Borja foi a aposta de Luiz Felipe Scolari para o primeiro duelo com o Godoy Cruz, já que Deyverson vinha de más atuações. O camisa 9 não jogava como titular desde a partida contra o Sampaio Corrêa, em 30 de maio, pela Copa do Brasil.

“Coloquei o Borja porque entendo que ele é um jogador também de Libertadores, talhado para esses jogos. Como o Deyverson não vinha dando aquilo que eu desejava, achei melhor colocar o Borja, que é um jogador já vivido na Libertadores”, explicou Felipão, em entrevista coletiva.

Na saída de campo, Borja falou sobre o atual momento e celebrou o gol, que acabou com um jejum de quase cinco meses sem balançar as redes – o último havia sido anotado na vitória por 3 a 2 sobre o Ituano, no dia 27 de fevereiro, pelo Campeonato Paulista.

“Sigo trabalhando, fazendo o que sei fazer. Ninguém esquece o que sabe, preciso só um pouquinho mais de confiança. Futebol é assim, só tem que continuar trabalhando, saber que, com vontade, vamos fazer um grande jogo na volta e que estamos trabalhando cada dia mais”, disse Borja.