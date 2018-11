Bolsonaro irá ao jogo de comemoração do título do Palmeiras

A assessoria de imprensa de Jair Bolsonaro confirmou que o candidato vencedor das eleições presidenciais comparecerá ao último jogo do Palmeiras em 2018, no próximo domingo, contra o já rebaixado Vitória, no Allianz Parque.

Palmeirense declarado, Bolsonaro já havia se manifestado no último domingo, quando o Palmeiras venceu o Vasco em São Januário por 1 a 0, graças ao gol de Deyverson. Na ocasião, o futuro presidente foi às redes sociais parabenizar o clube alviverde.

Parabens Sociedade Esportiva @Palmeiras pelo título do Campeonato Brasileiro 2018! Mais que merecido! — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) November 25, 2018

Jair Bolsonaro assistirá ao jogo em um dos camarotes do Allianz Parque. A diretoria do clube reservou um espaço para o candidato eleito, seus assessores e seguranças. Além disso, também há um esquema de segurança montado para garantir a entrada e saída do político do estádio palmeirense.

Após a conquista do título brasileiro no fim de semana passado, o técnico Luiz Felipe Scolari citou indiretamente Jair Bolsonaro na entrevista coletiva, afirmando que impôs ordem no Palmeiras e que espera que o Brasil cumpra a ordem sob a nova presidência.