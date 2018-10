Boca anuncia ingressos esgotados para semifinal contra o Palmeiras

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

A Bombonera estará lotada para o primeiro confronto pela semifinal da Copa Libertadores. Nesta terça-feira, véspera da partida contra o Palmeiras, o Boca Juniors anunciou de maneira oficial que os ingressos para o duelo com o time brasileiro acabaram.

Por meio de um post em seu perfil no Twitter, o Boca Juniors informou: “Esgotaram-se todas as entradas para o jogo desta quarta-feira diante do Palmeiras”. Os ingressos destinados à torcida alviverde, vendidos no Allianz Parque, também terminaram rapidamente.

#CopaLibertadores | Se agotaron todas las localidades para el partido de este miércoles 24 de octubre ante @Palmeiras. pic.twitter.com/I393ZJG3Oh — Boca Jrs. Oficial 🏆🏆 (@BocaJrsOficial) 23 de outubro de 2018

O confronto entre Palmeiras e Boca Juniors tem início previsto para as 21h45 (de Brasília) desta quarta-feira. Felipão deve entrar com Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gomez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Moisés; Dudu, Willian e Borja.

Diante de uma Bombonera lotada, a tendência é que o ex-jogador Guillermo Barros Schelotto arme o Boca Juniors para enfrentar o Palmeiras com a seguinte escalação: Rossi; Jara, Izquierdoz, Magallan e Olaza; Barrios, Nandez e Perez; Pavon, Zarate e Ábila.