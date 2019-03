Blefe ou dica? Felipão separa possíveis titulares do Palmeiras para o Choque-Rei

O Palmeiras tem o costume de fazer mistério em relação ao time que escalará antes de todas as suas partidas. Para enfrentar o São Paulo neste sábado, pela semifinal do Campeonato Paulista, Luiz Felipe Scolari tentou aumentar ainda as dúvidas em relação à formação do Palestra.

Em treino na tarde desta sexta-feira na Academia de Futebol, a imprensa como de costume, teve acesso a apenas dez minutos das atividades. No período, Felipão mandou a campo 11 atletas em separado do grupo, sendo dez deles de colete, podendo indicar uma eventual escalação de sua equipe.

Se o pentacampeão mundial escalasse o time que mostrou aos repórteres o Verdão entraria em campo com Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Bruno Henrique e Lucas Lima; Felipe Pires, Dudu e Arthur Cabral. Edu Dracena, sem colete, se juntou ao grupo mais tarde.

Apesar da dúvida quanto à escalação ser real, o fato de Luan aparecer entre as possibilidades de escalação indica o provável retorno do zagueiro. Na última segunda-feira, o defensor completou um mês afastado dos gramados por conta de um estiramento na coxa esquerda. Além dele, Weverton e Gustavo Gómez também ficam à disposição da comissão técnica após servirem suas seleções.

Após a goleada sobre o Novorizontino nas quartas de final do torneio, a maior da terceira era Felipão, o comandante garantiu que iria poupar de três a quatro jogadores no Choque-Rei em virtude do próximo duelo alviverde. Na terça-feira, o Palestra encara o San Lorenzo na Argentina, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste sábado, pela partida de ida da semifinal do Campeonato Paulista, às 18h (de Brasília), no Morumbi. O duelo de volta está marcado para o domingo, dia 7 de abril, às 16h, no Allianz Parque.