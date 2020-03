Bicampeão brasileiro pelo Palmeiras estreia com vitória nos EUA

Ver essa foto no Instagram Desempenho incrível @thiago_tsantos 🔥👏 #DTID Uma publicação compartilhada por FC Dallas (@fcdallas) em 29 de Fev, 2020 às 7:32 PST

O volante Thiago Santos disputou sua primeira partida pela Major League Soccer no último sábado. Bicampeão brasileiro pelo Palmeiras nas temporadas de 2016 e 2018, o jogador participou da vitória por 2 a 0 do FC Dallas sobre o Philadelphia Union, no Toyota Stadium.

Dono da camisa número 5, Thiago Santos foi escalado como titular pelo técnico Luchi Gonzalez e participou dos 90 minutos. Elogiado por sua estreia, o ex-volante do Palmeiras celebrou o resultado e ficou impressionado com o nível da liga profissional dos Estados Unidos.

“Foi tudo muito acima do esperado. Já sabia que a exigência seria enorme. A MSL cresceu muito nos últimos anos e o nível é alto. O nosso time jogou bem e fico feliz em estrear com vitória. Agora é continuar trabalhando mais e mais. Está apenas começando”, contou.

Contratado pelo Palmeiras em 2015, Thiago Santos defendeu o clube alviverde até o final de 2019 e saiu com um retrospecto de seis gols em 180 partidas disputadas. Combativo na cabeça de área, o volante participou de maneira bem-sucedida do bicampeonato brasileiro de 2016 e 2018.

Thiago Santos tem contrato com o FC Dallas até 2022, com opção de renovação nas temporadas de 2023 e 2014. No próximo sábado, o time defendido pelo ex-palmeirense volta a campo para enfrentar o Montreal Impact, equipe treinada pelo francês Thierry Henry.