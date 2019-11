Às vésperas do Derby, Palmeiras poupa metade dos titulares para duelo com Vasco

Para continuar perseguindo o Flamengo, líder isolado do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras precisa vencer o duelo marcado para esta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Vasco, em São Januário. Apesar do adversário não vencer há três partidas, a missão dos comandados por Mano Menezes não será fácil, uma vez que o treinador optou por não relacionar seis jogadores titulares do seu elenco.

O goleiro Weverton, o lateral-direito Marcos Rocha, o zagueiro Vitor Hugo, o lateral-esquerdo Diogo Barbosa, o volante Bruno Henrique e o meia-atacante Gustavo Scarpa ficaram fora da lista de relacionados e nem sequer viajaram ao Rio de Janeiro.

Publicada inicialmente pelo canal “Tá Lá Dentro”, a informação é que a comissão técnica optou por preservar atletas desgastados fisicamente. As exceções são Weverton e Bruno Henrique, que estão pendurados com dois cartões amarelos.

Em contato com a assessoria do Palmeiras, a Gazeta Esportiva foi informada que os relacionados só serão divulgados momentos antes do confronto.

O Twitter oficial do Palmeiras divulgou, na manhã desta quarta-feira, um vídeo que mostra a chegada dos jogadores ao Rio de Janeiro. Curiosamente, nenhum dos seis atletas citados anteriormente aparece na postagem.

Com Felipe Melo suspenso, por conta de uma punição do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o Verdão deve entrar em campo com uma escalação inédita: Fernando Prass; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Victor Luis; Thiago Santos, Matheus Fernandes e Lucas Lima; Dudu, Zé Rafael e Deyverson.

