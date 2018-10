Artur aparece pela primeira vez em treinamento após lesão no braço

Nesta terça-feira, os jogadores do Palmeiras e se reapresentaram na Academia de Futebol da Barra Funda já visando o jogo do próximo domingo, quando o time alviverde enfrenta o Ceará, às 16 horas, no estádio do Pacaembu, confronto válido pela 30° rodada do Campeonato Brasileiro. Com um clima descontraído graças à excelente fase da equipe, a grande novidade ficou por conta do jovem atacante Artur, que apareceu pela primeira vez no gramado após a lesão que teve no braço direito.

O jogador chegou um pouco depois do grupo de atletas do Palmeiras e não participou do aquecimento inicial, já que foi conversar diretamente com Felipão e os auxiliares técnicos, que apenas observavam a atividade.

Uma das revelações da base do Palmeiras, Artur quebrou o osso da mão direita durante o treinamento do Verdão no dia 24 de setembro, quando o elenco se preparava para a partida decisiva diante do Cruzeiro, pela semifinal da Copa do Brasil. A equipe paulista tinha perdido o primeiro jogo por 1 a 0, em casa, e não conseguiu reverter a situação negativa já que ficou no empate por 1 a 1 no confronto de volta, no estádio do Mineirão.

Com Artur perto do retorno, Felipão pode ter mais uma opção para o ataque nos últimos jogos do Verdão em 2018. No momento, o experiente comandante da equipe paulista tem à disposição Dudu, Willian e Deyverson, enquanto que Borja ainda está à serviço da seleção colombiana.

Lance curioso descontrai treino

Durante o aquecimento, que começou por volta das 15 horas, os jogadores se posicionaram para fazer uma série de exercícios visando já a atividade com bola. No entanto, o momento, que poderia passar despercebido, foi um dos mais descontraídos da atividade desta terça-feira.

Isso porque, enquanto que Paulo Turra explicava como funcionaria a atividade, Lucas Lima se antecipou a todos e pulou a pilha de pranchas, que faziam parte do exercício. Porém, o meia “calculou” errado e acabou tropeçando na pilha, caindo no chão e gerando altas risadas de seus companheiros de equipe. Curiosamente, o zagueiro Luan fez a mesma coisa, no mesmo local, e também caiu de forma espalhafatosa alguns minutos depois.

* Especial para a Gazeta Esportiva