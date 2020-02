Artilheiro do time no ano, Willian é o terceiro maior goleador do Palmeiras no século

Depois de um 2019 conturbado, sem uma sequência por conta de lesões, Willian começou 2020 com tudo no Palmeiras. O atacante é o artilheiro do time neste início de temporada e, com os três gols diante do Oeste, na última quarta-feira, se tornou o terceiro maior goleador do Verdão no século XXI.

O camisa 29 chegou aos 43 gols com a camisa palmeirense e ultrapassou Valdívia, que tem 41, no ranking de artilheiros do Alviverde deste século.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

“Acredito que nem eu tenho dimensão disso, por conta da história do Palmeiras e os jogadores que aqui passaram. É extremamente gratificante poder atingir esta marca. Com muita humildade e trabalho, este número está aumentando. Mais do que as estatísticas individuais, quero ganhar títulos, porque é assim que se marca o nome na história do clube”, comentou.

Capitão diante do Rubrão, na ausência de Felipe Melo, Willian marcou cinco gols em cinco partidas em 2020- três contra o Oeste, um sobre o Ituano e um diante do New York City FC. “Bigode”, como é carinhosamente chamado pelo torcedor do Palmeiras, também é o jogador com mais gols no Campeonato Paulista, com quatro bolas na rede.