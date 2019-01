Apresentado, Carlos Eduardo fala sobre Goulart: “Está muito acima de mim”

A tarde desta terça-feira na Academia de Futebol foi de apresentação do atacante Carlos Eduardo no Palmeiras, mas no dia do anúncio da contratação de Ricardo Goulart pelo Palmeiras, o assunto não poderia ser outro. Ex-companheiro de time do novo reforço na época do Goiás, Carlos Eduardo mostrou humildade para falar do atleta.

“Quando eu estava na base do Goiás, acompanhei de perto o Ricardo Goulart. Ele estava no profissional, se destacando muito. Está muito acima de mim. Estou muito feliz por ele estar aqui. Temos uma equipe quase perfeita para fazer um grande ano, só depende do nosso trabalho”, afirmou.

Carlos Eduardo tem 22 anos e foi revelado pelo Goiás, onde atuou por mais de 150 jogos ao longo de mais de três anos. Antes da estreia do atleta pela equipe profissional do Esmeraldino, que aconteceu no início de 2015, ele pôde ver de perto o desempenho de Goulart no clube, em 2012.

“Eu era bastante novo e mal subia para treinar. Não tive muito contato. Acompanhava muito na arquibancada. Acompanhei o acesso. Foi gratificante para mim. E ele logo saiu. Depois, comecei a acompanhar bastante. É um cara excepcional, eleito várias vezes o melhor jogador na China”, completou.

Carlos Eduardo é alvo antigo do Palmeiras. O Alviverde tentou sua contratação já no início do último ano, quando ele assinou contrato com o Pyramids-EGI, clube que também levou Rodriguinho e o ex-palestrino Keno. Agora, ele finalmente chega ao Allianz Parque por R$ 23 milhões e contrato de cinco anos.

“Chego muito motivado. O Palmeiras é um dos melhores times do Brasil. Estou muito feliz. Quando saiu a proposta, conversei com o Keno e falei que queria vir, que não estava feliz lá (no Egito). Não pensei duas vezes. Estou louco para trabalhar e mostrar meu futebol”, finalizou.