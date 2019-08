Após reclamações, Palmeiras vai retirar tela do setor visitante do Allianz

No último domingo, durante o empate entre Palmeiras e Bahia por 2 a 2, a torcida baiana reclamou da falta de visibilidade no setor visitante do Allianz Parque, e após consenso com o Procon-SP (Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor de São Paulo), o clube resolverá o problema.

A falta de visibilidade é provocada por uma rede, que foi colocada no setor visitante do estádio por ordem da Polícia Militar, para que não fossem arremessados objetos nos setores inferiores. No entanto, de acordo com Fernando Capez, presidente do Procon-SP, o Palmeiras prometeu retirar a tela antes da próxima partida no Allianz, diante do Fluminense, no dia 10 de setembro.

“Entramos em contato com o presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte, conversamos com ele e ele se comprometeu a retirar as telas para o próximo jogo”, disse, em declarações à ESPN.

A ira dos torcedores do Bahia viralizou por meio das redes sociais, com vídeos e fotos sendo publicados. De acordo com os visitantes, durante o jogo o clube havia disponibilizado apenas uma ficha de reclamação para preenchimento.

“É impossível ver o jogo e eles (Palmeiras) não se prontificaram a restituir o valor do ingresso. Um ingresso caríssimo de R$ 110. Vou fazer a reclamação nesse papel em branco, porque é o que me deram”, diz um torcedor em um trecho do vídeo que circula nas redes sociais.