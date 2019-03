Após goleada de 5 a 0, palmeirenses não falam em campo por “cabeça quente”

O Palmeiras atropelou o Novorizontino nesta terça-feira, goleou por 5 a 0 e se garantiu na semifinal do Campeonato Paulista. Mesmo assim, a orientação da comissão técnica foi para que os atletas não dessem entrevistas no gramado ao final da partida.

Segundo a posição oficial do clube, a orientação partiu do técnico Luiz Felipe Scolari, que justificou a decisão dizendo que não queria que os atletas “falassem de cabeça quente”.

Agora o Maior Campeão do Brasil, com a liderança geral garantida, aguarda os demais confrontos das quartas de final do Estadual para conhecer seu próximo adversário. O São Paulo enfrenta o Ituano e o Corinthians pega a Ferroviária. Se os dois rivais da capital vencerem, o Palmeiras irá enfrentar o time tricolor na semifinal.

Independentemente do chaveamento, a tendência é que o jogo do Alviverde aconteça no sábado. Na terça-feira, a equipe terá pela frente o San Lorenzo, na Argentina, pela terceira rodada da Copa Libertadores da América.

