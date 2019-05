Antônio Carlos sobre estilo de jogo do Palmeiras: “1 a 0 é goleada”

No Palmeiras o que vale são os três pontos. Em meio às críticas ao futebol teoricamente defensivo apresentado pelo time, o Verdão adota a filosofia de que “1 a 0 é goleada” e o que interessa é vencer.

“Está dando certo, né? Armamos a casinha lá atrás e é o que o Felipão vem dizendo: ‘Não tomar gols é a primeira parte’. Não sofrendo gols, o Deyverson, o Dudu, quem estiver jogando lá na frente tem qualidade para fazer um ou dois. Ganhando de 1 a 0 todos os jogos realmente é uma goleada”, afirmou o zagueiro Antônio Carlos.

O Alviverde não sofre gols há seis jogos. Neste período, venceu quatro partidas pelo placar mínimo. Analisando os últimos nove duelos, porém, a equipe de Felipão foi vazada apenas uma vez, mas conseguiu três goleadas por 4 a 0 e outra vitória por três tentos.

“1 a 0 são três pontos. Se fizermos sempre isso e conquistarmos o máximo de pontos é bastante importante. O professor Felipão está corretíssimo de dizer que 1 a 0 também é goleada”, completou.

Se não sofrer gols nesta quinta-feira, o Palestra estará nas quartas de final da Copa do Brasil. O duelo com o Sampaio Corrêa acontece às 20h (de Brasília), no Allianz Parque, e o Palmeiras, que deverá ter Antônio Carlos como titular, goleou no jogo de ida em São Luís, por 1 a 0.