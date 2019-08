Animado por reestreia, Vitor Hugo mira série de jogos com Grêmio

O empate por 2 a 2 com o Bahia, registrado no domingo, marcou a reestreia de Vitor Hugo com a camisa do Palmeiras. Satisfeito com seu retorno ao clube alviverde, o zagueiro já mira a série de três confrontos com o Grêmio por Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores.

Ganhador da Copa do Brasil 2015 e do Campeonato Brasileiro 2016, Vitor Hugo acabou repatriado após passar pela italiana Fiorentina. No primeiro jogo em seu retorno ao Palmeiras, o zagueiro foi escalado por Luiz Felipe Scolari ao lado de Luan no miolo da defesa.

“Feliz pela minha volta, por poder vestir a camisa desse clube novamente, representar essa torcida. Acredito que pude fazer bem o meu papel. Infelizmente, não foi o resultado que eu gostaria, mas agora é levantar a cabeça e trabalhar para buscar a nossa evolução”, disse Vitor Hugo.

Às 21 horas (de Brasília) deste sábado, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras enfrenta o Grêmio, em Porto Alegre. Suspensos, o lateral esquerdo Diogo Barbosa, o volante Felipe Melo e o meia Zé Rafael são desfalques certos. Pelas quartas de final da Copa Libertadores, os duelos serão nos dias 20 e 27 de agosto.

“Vamos estudar bastante os pontos fortes e fracos para jogar bem e neutralizar o Grêmio. Eles têm uma equipe muito forte, mas nós também temos um elenco muito qualificado, então tenho certeza que serão grandes jogos. Esperamos que a gente tenha sucesso tanto no Brasileiro quanto na Libertadores”, afirmou Vitor Hugo.