Aliados de Galiotte garantem maioria do Conselho em eleição no Palmeiras

Os novos membros do Conselho Deliberativo do Palmeiras foram definidos em votação neste sábado, na Academia de Futebol. Os votos de 4117 sócios definiram a maioria dos eleitos como aliados do presidente Maurício Galiotte.

No total dos 76 eleitos, 51 apoiam a atual gestão do clube. Os outros 25, menos de um terço, ficou com a chapa única da oposição, que reuniu nomes ligados aos ex-presidente Paulo Nobre e Mustafá Contursi.

Os conselheiros garantem mandato de quatro anos, portanto, até o final da gestão de Maurício Galiotte no clube – em dezembro de 2021 – e mais boa parte do futuro gestor, em eleição que terá Leila Pereira como candidata. Os eleitos assumem o posto em março deste ano.

Atualmente, o Conselho Deliberativo tem 300 membros: são 148 vitalícios e 152 com mandatos de quatro anos. A cada dois anos, 76 são eleitos. Por isso, os 76 escolhidos em fevereiro de 2017 (entre eles Leila Pereira e José Lamacchia) permanecerão no Conselho até fevereiro de 2021.