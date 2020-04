João Félix é alvo de gigante inglês

Considerado um dos jovens mais promissores do futebol mundial, João Félix pode estar de saída do Atlético de Madrid. De acordo com informações dos jornais Le10 Sport e As, o português é o mais novo alvo do Manchester United.

Depois de três anos na base no Benfica, João Félix assumiu o papel de protagonista logo na sua primeira temporada no elenco profissional. O talento e faro de gol do atacante de apenas 20 anos chamou atenção dos Colchoneros, que desembolsaram € 126 milhões (cerca de R$ 550 milhões) para contratá-lo – quarta contratação mais cara da história.

Félix chegou para preencher a lacuna deixada pela saída de Antoine Griezmann, contratado pelo Barcelona. No entanto, o jogador não tem correspondido às expectativas do técnico Diego Simeone e dos críticos.

Independente disso, o Manchester United acredita no potencial do jovem e quer que o atacante siga os passos de Cristiano Ronaldo, em Old Trafford.

Além de Félix, outros jogadores também estão na lista de prioridades do United para a próxima janela de transferências – como, por exemplo, Jadon Sancho, Jack Grealish e Harry Kane.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com