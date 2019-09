Empatados, CR7 diz que merece mais Bolas de Ouro que Messi

Aquela longa discussão sobre quem é o melhor, Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, está longe de acabar. No entanto, o craque português deu uma dica do que ele pensa sobre o assunto: ele merece terminar a carreira com mais Bolas de Ouro do que o argentino.

“Messi está na história do futebol, mas penso que devo ter seis, sete ou oito (Bolas de Ouro) para ficar acima dele. Gostaria muito que isso acontecesse, mereço isso”, disse o jogador à rede britânica ITV na última terça-feira.

Ambos possuem cinco troféus de melhor do mundo da Fifa, o prêmio The Best, e, na próxima semana, eles mais o zagueiro Van Dijk, do Liverpool, concorrem na categoria para ver quem leva mais um para casa. Messi também concorre ao prêmio Puskàs, de gol mais bonito da temporada, pelo toque de cobertura contra o Bétis, em março. A premiação acontece no dia 23 de setembro, em Milão, na Itália – vale lembrar que a Bola de Ouro é dada pela revista francesa France Football.

Já falando sobre sua relação com o argentino, Cristiano Ronaldo mais uma vez indicou que eles não têm nenhuma história pessoal juntos, mas que um faz o outro ser melhor dentro do esporte.

“Eu e o Messi não somos amigos ‘de casa’, mas compartilhamos o palco durante 15 anos. Eu sei que ele me puxou para ser melhor e eu fiz o mesmo a ele. É o melhor jogador que já enfrentei. Sem dúvida”, finalizou.

Messi entrou em campo na última terça-feira na estreia do Barcelona na Liga dos Campeões desta temporada, mas pouco contribuiu no empate por 0 a 0 contra o Borussia Dortmund, na Alemanha. Já CR7 atua nesta quarta-feira pela Juventus, em duelo contra o Atlético de Madrid, às 16h (de Brasília), no Wanda Metropolitano.

