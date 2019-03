Após marcar em Santos e Palmeiras, Morato busca trinca contra o Corinthians

Com a vaga às quartas de final do Campeonato Paulista já assegurada, o Ituano recebe o Corinthians, nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Novelli Júnior, buscando garantir a liderança da sua chave. Para isso, a equipe comandada por Vinicius Bergantin tem como uma de suas principais apostas o faro de gol de Morato em partidas diante dos grandes do Estado.

Após passagens por São Paulo e Sport, o atleta retornou ao Ituano neste ano e rapidamente se tornou um dos protagonistas da ótima campanha do Galo de Itu. O camisa 10 é o vice-artilheiro da equipe, com cinco gols em dez jogos, sendo que dois deles foram marcados na goleada por 5 a 1 sobre o Santos e um no revés por 3 a 2 para o Palmeiras.

Agora, contra o Corinthians, Morato buscará também deixar a sua marca para ajudar o Ituano a garantir a liderança do Grupo D e, consequentemente, a vantagem de decidir a vaga para a semifinal do Paulistão em casa. Com 17 pontos, um empate já basta para o clube terminar em primeiro. Se perder, ainda assim, a equipe poderá terminar em primeiro, já que o São Paulo precisará vencer o São Caetano e ainda tirar uma diferença de cinco gols no saldo.

“Tive a felicidade de marcar contra o Palmeiras e Santos e agora enfrentaremos outro grande clube. O Corinthians é um dos times mais difíceis de encarar. Eles jogam num sistema bem fechado e são os atuais bicampeões do Paulista, mas já provamos que temos condições de jogar de igual para igual. Claro que a gente respeita demais o time deles, mas temos o objetivo de terminar a primeira fase na liderança e iremos em busca de uma vitória”, declarou Morato.

Confira o que está em jogo para cada equipe na última rodada do Paulistão

O Ituano ainda não sabe quem será o seu adversário nas quartas de final. São Paulo, com 14 pontos, e Oeste, com 12, disputam a única vaga em aberto no torneio. A missão do Tricolor é mais fácil, já que depende só dele contra o São Caetano, ameaçado pelo rebaixamento, para se classificar.

“A gente só está concentrado no jogo contra o Corinthians. Queremos garantir a liderança e somente após essa partida iremos pensar nas quartas de final. Independentemente de quem avançar, sabemos que serão dois jogos difíceis. O Oeste vem fazendo grandes partidas e o São Paulo não precisa nem comentar, é um dos grandes do país. Passei por lá, tenho um carinho muito grande pelo clube e fiz vários amigos. O importante é a gente manter o foco e os pés no chão, aproveitar a boa fase e evoluir ainda mais”, afirmou.