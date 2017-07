Vice do Inter confirma Camilo: “Chega nesta quarta em Porto Alegre”

Após a vitória do Internacional com um gol polêmico contra o Luverdense, a direção do Colorado percebeu a necessidade de contratação. Durante a entrevista coletiva após a partida, o vice-presidente de futebol do Internacional, Roberto Melo, falou sobre as atuais negociações do clube.

Melo confirmou a troca entre Inter e Botafogo envolvendo o meia Camilo, do time carioca, e o atacante Brenner, do Colorado. “O Camilo e o Brenner estão numa situação bem encaminhada. Não temos ainda os contratos assinados, mas o Brenner vai estar viajando nesta quarta para o Rio e o Camilo chegar no final da manhã em Porto Alegre para fazer exames e finalizar as últimas questões contratuais. Ainda não temos a assinatura de contrato, como costumamos falar. Mas como já meio que de conhecimento público estou falando,” afirmou o dirigente.

Com a saída de Brenner, o Inter busca um atacante para substituir o jogador. Durante a última semana, muitos nomes surgiram como possíveis contratações do time. O vice colorado preferiu não citar o nome do atleta que com quem estão negociando, mas afirmou que existe estão em atrás de um centroavante. “Quanto a atacante, não vou falar em nomes. A gente tem uma situação bem encaminhada, mas a gente vai se reservar, pois ainda faltam mais alguns detalhes”, revelou.

Contudo, Melo elogiou a atual equipe do Internacional. “A gente tem um grupo muito qualificado. Fizemos uma reformulação muito grande dele desde o início do ano. Praticamente contratamos uma equipe inteira. Temos algumas carências que identificamos na equipe e estamos trabalhando para tentar sanar elas”, disse.

O Internacional volta aos treinos na tarde desta quarta e quinta-feira no Centro de Treinamentos Parque Gigante. No sábado, às 16h30 (de Brasília), o Colorado enfrenta o Vila Nova no Estádio Serra Dourada, pela 16ª rodada da Série B.