Odair enaltece sequência de trabalho e minimiza declarações de Renato

No jogo do primeiro turno entre Grêmio e Internacional, o técnico Renato Portaluppi reclamou da postura do Colorado que ficou todo na defesa e afirmou que o time dirigido por Odair Hellmann atuou como equipe de Segunda Divisão. Passados quatros meses, o comandante colorado respondeu ao questionamento do colega de profissão.

“O Inter não é time de segunda divisão. O Renato sabe disso. Espero que tenha usado força de expressão”, afirmou Odair. “Foi isso. Ou tenha ficado nervoso com situação de jogo. Não é. Isso com certeza, não é. Quanto ao que vamos usar, é a cada jogo, temos uma condução, uma estratégia. Independente de ser o Gre-Nal ou não”, acrescentou. “Vamos para jogar partida de futebol com equipe competitiva, estruturada. O nosso foco é futebol, pensando no que o Grêmio pode trazer de situações táticas e técnicas para o jogo. É nisto que estamos focados”, analisou o treinador.

O começo de temporada do Inter foi de turbulências, com as eliminações nas quartas de final do Gauchão e na Copa do Brasil. No início do Campeonato Brasileiro, o Colorado oscilou bastante e após a quinta rodada do primeiro turno conseguiu deslanchar na competição. Hellmann lembrou as dificuldades que o time enfrentou e destacou com orgulho o bom momento vivido pela equipe.

“Acho engraçado que isso aconteceu realmente. Na quarta rodada, o time do Inter estava na zona de rebaixamento. Sendo que a gente ganhou a primeira e ia jogar depois de todos. E diziam que o Inter estava na segunda divisão. Não tem como falar em rebaixamento na quarta rodada. Nem agora pode falar. Vai falar lá na 34ª”, criticou o comandante. “Mas passando isso, o Inter continuou com suas convicções de trabalho, jogadores comprometidos. Os resultados começaram a surgir. O que aconteceu foi um fortalecimento de convicções. A vinda de novos jogadores, do Rodrigo Caetano. O fortalecimento entre todos nós nesse processo para estar num melhor momento”, completou.

Neste sábado pela manhã, o elenco do Internacional realiza o último treino que será fechado. O jogo contra o Grêmio está marcado para o domingo, às 16h (de Brasília), no Beira-Rio.