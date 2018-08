Liberado no BID, Guerrero deve estrear contra o Palmeiras

O centroavante Paolo Guerrero teve o seu nome registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, nesta quinta-feira, e está liberado para atuar com a camisa do Internacional. Entretanto, o peruano não deve ficar à disposição para o jogo deste domingo contra o Paraná, às 11h00 (horário de Brasília), no Estádio Beira-Rio.

O jogador foi apresentado de forma oficial na última quarta-feira, com direito a presença da torcida do Colorado. O ex-Flamengo chega para brigar por uma vaga com um ataque que conta com Nico López, William Pottker e Jonatan Álvez. Leandro Damião está lesionado.

Nesta sexta-feira, Guerrero se integra ao grupo principal e irá realizar o primeiro treino que será fechado, no Beira-Rio. A estreia do atacante deve ocorrer no dia 26 Agosto, quando o Inter recebe o Palmeiras em seus domínios pela 21ª rodada do Brasileirão.

Neste domingo, os comandados de Odair Hellman receberão o Paraná, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe tentará assumir a liderança da competição.