Jogadores do Inter veem empate justo: “Está de bom tamanho”

O Internacional não conseguiu manter a distância de apenas um ponto para o líder São Paulo no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o Colorado ficou no 0 a 0 com o Palmeiras, mas se engana quem pensa que os jogadores saíram furiosos com o fato de não terem saído de campo com um resultado positivo.

“No primeiro tempo entramos um pouco apáticos, demos espaço no meio-campo, e o Palmeiras teve algumas oportunidades. No segundo tempo voltamos mais encaixados, ganhamos mais a segunda bola. Foi um grande jogo, as duas equipes jogaram bem. O empate está de bom tamanho”, disse o zagueiro Rodrigo Moledo.

Após um primeiro tempo muito bom do Palmeiras, em que o time alviverde não deu muitos espaços para os donos da casa e conseguiu ficar mais com a posse de bola, o técnico Odair Hellmann conversou com seus comandados no intervalo, e o Inter voltou a campo para a etapa complementar com uma postura diferente. O gol, no entanto, não saiu.

“Entramos para ganhar, fazer os três pontos. Infelizmente, não conseguimos fazer o gol, mas temos que ter tranquilidade. Vamos conversar bastante com o professor Odair, com o elenco, descansar para pontuar fora de casa. Vai ser um jogo bem difícil”, completou o lateral-direito Zeca.

Agora, o Internacional volta o foco para o confronto com o Cruzeiro, marcado para o próximo domingo, no Mineirão, às 19h (de Brasília). Ao menos, o time colorado se manteve na segunda colocação, uma vez que o Flamengo também ficou no empate com o América-MG em 2 a 2.