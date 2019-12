Guerrero evita comentar sobre interesse do Boca Juniors em sua contratação

Autor do gol que deu a vitória ao Internacional sobre o Botafogo, Paolo Guerrero comentou sobre seu futuro no clube gaúcho, após a partida deste sábado, no Rio de Janeiro.

“Estou concentrado no Inter e nos últimos dois jogos do Campeonato Brasileiro. O que vai acontecer lá na frente não posso falar”, afirmou o atacante. O Boca Juniors recentemente demonstrou o interesse em contratar o jogador para a próxima temporada. O técnico da seleção peruana, Ricardo Gareca, confirmou a sondagem e disse também que gostaria de vê-lo jogando na equipe argentina.

Segunda a imprensa argentina, representantes do Boca já viajaram ao Brasil para se reunir com dirigentes do Inter, no intuito de negociar a transferência de Guerrero.

O atacante, porém, despista sobre o assunto. “Estou feliz, apesar de não ter conseguido os objetivos neste ano. Tivemos chance de conseguir um título, mas infelizmente não deu. Agora, como falei, o que vai acontecer mais para a frente eu não sei”, ressaltou.

O Colorado ocupa a sétima posição na tabela do Brasileirão, com 54 pontos, e Guerrero vive ótima fase na competição, com seis gols nos últimos nove jogos.