Direção do Inter não descarta fazer proposta para contratar Guerrero

Após derrotar o Atlético-MG por 1 a 0 no Independência, o vice de futebol do Internacional, Roberto Melo, foi questionado sobre a possibilidade do Colorado contratar o centroavante Paolo Guerrero. O contrato do peruano com o Flamengo está próximo de finalizar e os dirigentes observam a situação.

“Em 2014, fomos a São Paulo e conversamos com os representantes dele, mas depois perdemos as eleições e não conseguimos tocar nada adiante. É um grande jogador que interessa não só ao Flamengo, que, pelo que sabemos, está fazendo esforço para renovar”, revelou.

O dirigente negou que a questão financeira possa pesar em uma eventual proposta pelo atacante. “Todo bom jogador é caro. O Inter é um grande clube e sempre tem que aspirar grandes jogadores. Seja o Guerrero ou outro jogador, o Inter tem condições”, lembrou.