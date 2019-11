Tardelli vê Grêmio no “caminho certo” para garantir a vaga direta para a Libertadores

Neste domingo, o Grêmio derrotou a Chapecoense por 1 a 0, com gol marcado por Luciano, e garantiu a permanência no G4 do Campeonato Brasileiro. Mesmo sem uma atuação brilhante, o Tricolor Gaúcho deixou o gramado comemorando o resultado.

Após o apito final, Tardelli reconheceu que o time teve uma partida complicada contra a Chape, mas exaltou os três pontos importantes para a briga por uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores.

“A gente fez o gol muito rápido e depois conseguiu controlar a partida. Com a Chapecoense brigando para não cair, sabíamos que ia nos dificultar, assim como foi contra o CSA. Mas a gente controlou bem a partida, tivemos oportunidades. Engatamos uma sequência de vitórias e permanecemos no G4, então acho que estamos no caminho certo para conseguirmos a nossa vaga”, afirmou Tardelli ao Premiere.

Com a vitória, o Grêmio manteve-se na quarta colocação do campeonato, com 56 pontos somados, quatro a mais do que o São Paulo, que está em quinto. Na próxima rodada, a equipe comandada por Renato Gaúcho terá pela frente o Grêmio, no domingo que vem, às 16h, em Porto Alegre.