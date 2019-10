Sem Kannemann, Renato Gaúcho comanda treino fechado de olho no Corinthians

Depois do empate contra o Flamengo, pela Libertadores, o Grêmio precisa virar a chave e se concentrar no Corinthians, adversário deste sábado, às 19 horas (de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Querendo se aproximar do G4, Renato Gaúcho realizou, na manhã desta sexta-feira, um treino fechado no CT Luiz Carvalho. Durante os 15 minutos abertos para a imprensa, a ausência de Kannemann chamou atenção.

No entanto, a presença do argentino ainda não foi descartada para o jogo na Arena do Grêmio. O zagueiro, que atuou os 90 minutos do confronto pelo torneio continental, pode ter realizado uma segunda sessão regenerativa para estar 100% na partida deste final de semana.

Sem a presença da imprensa, Renato utilizou o começo da atividade para passar vídeos do adversário e fazer ajustes táticos. No fim do treinamento, a comissão técnica comandou um rachão. A boa notícia para o torcedor do Tricolor é que Pedro Geromel e Maicon, poupados em alguns treinos durante a semana, participaram normalmente do recreativo com bola.

Frente a isso, o Grêmio deve entrar em campo com a seguinte escalação: Paulo Victor; Galhardo, David Braz, Kannemann (Paulo Miranda) e Cortez; Michel (Maicon), Matheus Henrique, Alisson, Luan e Everton; Diego Tardelli.

Atualmente, o Imortal está na 8ª colocação do Brasileiro, com 34 pontos somados. Do outro lado, o Corinthians ocupa a última posição da zona de classificação para a Libertadores, com 41 pontos.