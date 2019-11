Renato Gaúcho mostra interesse em renovar com Grêmio, mas revela: “Nem começamos a conversar”

Após a derrota para o Flamengo, o Grêmio viu a distância para o São Paulo, concorrente direto pelo G4, diminuir para três pontos. Faltando cinco rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, o técnico Renato Gaúcho, que tem contrato até o final desta temporada, concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira e garantiu que a preocupação não é a renovação, mas a vaga na fase de grupos para a Libertadores da América.

“Vocês vão saber se eu for renovar ou não. Nem comecei a conversar. O mais importante é o G4. É a coisa mais importante que temos em vista, colocarmos o Grêmio na Libertadores direta no ano que vem. Pode ser algo simples, conversa rápida com a diretoria, sem problema algum. E resolvemos rapidinho”, comentou.

Nesta quinta-feira, o presidente Romildo Bolzan compareceu ao CT Presidente Luiz Carvalho e conversou com o comandante durante boa parte do treinamento. Perguntado a respeito do episódio, Renato negou qualquer proposta do mandatário.

O comandante também respondeu sobre a reunião feita com o presidente Romildo Bolzan durante todo o treinamento desta quinta. Ambos deixaram o campo juntos e foram para o interior do CT Luiz Carvalho para continuar o papo. Mas ele negou que estivessem tratando dos termos para a renovação de contrato.

“Sempre converso com o presidente, a gente sempre faz isso, assistimos ao treino e conversamos. Depois tomamos um café. Trocamos algumas ideias, como sempre. Tenho livre acesso ao presidente, sempre procuramos conversar para melhorar o clube. Não foi tanto assim. Se fosse reservada, importante, não teríamos nos encontrado no campo, seria dentro. E ninguém nos veria. É uma conversa diária”, contou.

Querendo reencontrar o embalo, o Grêmio volta a campo neste domingo, às 16 horas (de Brasília), contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Com 56 pontos somados, o Tricolor é o último time na zona de classificação para a Liberta.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com