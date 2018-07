Renato Gaúcho detona atuação do time contra o Vasco

Após a derrota para o Vasco neste domingo pelo Brasileirão, o técnico Renato Portaluppi criticou de forma incisiva a postura do time em campo. Ele havia alertado antes do jogo que o time carioca viria para cima nos primeiros minutos tentando abrir uma vantagem.

“Na cabeça de um ou outro, essas palavras não entraram. Quando eles acordaram, esses três ou quatro jogadores, estava 1 a 0. Tinha dado o exemplo do Flamengo e Botafogo, que, com cinco minutos, estava 2 a 0. Se você sabe que a outra equipe vive uma situação de cobrança e que iria entrar em campo para competir, no mínimo, temos que competir e não competimos. Não merecemos nem empatar o jogo. Os méritos foram todos do Vasco, que, mesmo com um jogador a menos, mereceu ganhar”, analisou o treinador.

Segundo o comandante gremista, apenas ter a bola no pé não basta, é necessário ter determinação e pegada para conquistar vitórias e títulos. Renato acredita que o revés diante dos cariocas servirá para o Tricolor Gaúcho entrar mais ligado nos próximos jogos.

“No jogo, você não pode achar que as coisas vão cair do céu. Os meus jogadores são competitivos, mas hoje não colocamos em prática e pagamos pelos nossos erros. Pode ter certeza que não vai acontecer mais. Ou eu não vou deixar acontecer. Vai chegar um momento que o torcedor vai ver eu fazendo uma substituição aos 15 minutos do primeiro tempo e vai saber que, de repente, aquele jogador não está competindo. Não vou dar mais mole. Meu grupo sabe e gosta de competir”, afirmou.

O plantel gremista retorna aos treinos nesta segunda-feira, às 15h30 (horário de Brasília), no CT Luiz Carvalho. Na quinta o Grêmio recebe o São Paulo, às 19h30, na Arena, pela 15ª rodada do Brasileirão. Atualmente o Tricolor gaúcho ocupa o sexto lugar com 23 pontos.