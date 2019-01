Renato faz teste do time do Grêmio que estreia no Gauchão

O técnico Renato Portaluppi aproveitou a atividade desta terça-feira para testar o time visando a estreia do Campeonato Gaúcho que ocorre neste domingo, contra o Novo Hamburgo, às 17 horas (de Brasília), no Estádio do Vale. Esse treinamento aconteceu no CT Luiz Carvalho quando os reservas enfrentaram o grupo de transição. Recém-contratado, o volante Rômulo esteve entre os 11 titulares.

A equipe reserva que entrou no gramado tinha a seguinte formação: Paulo Victor (Brenno); Leonardo Gomes (Madson), Paulo Miranda (Rafael Thyere), Marcelo Oliveira (Ruan) e Juninho Capixaba (Darlan Mendes); Rômulo (Thaciano), Matheus Henrique (Lincoln) e Kaio (Vico); Jean Pyerre (Pepê), Alissson (Marinho) e Thonny Anderson (André).

No primeiro tempo depois de uma troca de passes na área que contou com a participação de Matheus Henrique, Thonny Anderson e Kaio, a bola sobrou para Juninho Capixaba arrematar e fazer o primeiro. Essa etapa inicial durou 30 minutos. Já no segundo tempo apenas o goleiro Paulo Victor foi mantido e após entrou Brenno.

Logo no início da etapa final Marinho pegou de primeira um chute da entrada da área para mandar no ângulo e anotar o segundo. Assim o resultado terminou 2 a 0 para os reservas sobre o time de Transição.

Durante o exercício o grupo de Transição entrou em campo com a seguinte escalação: Julio César (Vinicius Machado); Felipe, Rodrigues, Matias e Guilherme Guedes; Victor Bobsin, Frizzo e Isaque (Guilherme Dantas); Mateus Criciúma (Lucas Araújo), Dionathã (Patrick) e Joanderson. O elenco do Grêmio retorna aos treinos novamente no CT nesta quarta-feira à tarde.