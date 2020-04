Primeiro Grenal pela Libertadores vai virar filme

O clássico Grenal sempre será um jogo que chama a atenção. Ainda mais quando é válido pela Libertadores. E no primeiro confronto entre Grêmio e Internacional pela principal competição do continente, o que marcou não foi o futebol, e sim a grande confusão no final partida. O resultado: zero a zero no placar, 8 expulsos e um filme.

A Conmebol anunciou que na próxima quarta-feira, às 21h00, apresentará um documentário especial de 25 minutos em suas redes sociais e canal do YouTube, mostrando tudo sobre esta partida épica. Além dos bastidores, haverá entrevistas com jogadores, jornalistas e torcedores presentes na batalha.

O segundo capítulo dessa história estava marcado para o dia 8 de abril, mas foi adiado devido à pandemia do coronavírus. Sem perspectiva para o retorno das competições, ainda não há uma data certa para o próximo encontro entre os gigantes gaúchos.