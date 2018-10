Paulo Victor ressalta poder de reação do Grêmio para buscar empate

A vitória era essencial para o Grêmio conseguir grudar de vez na liderança do Campeonato Brasileiro. No entanto, as circunstâncias do empate conquistado nos minutos finais diante do Bahia pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, fazem com que o Tricolor Gaúcho deixe o gramado da Arena Grêmio um pouco aliviado com o ponto conquistado.

“Foi um jogo muito difícil. Eles ficaram com um homem a menos e nós nos lançamos muito para o ataque. Infelizmente tomamos o segundo gol num contra-ataque. Mas isso mostra o poder de reação da nossa equipe, que não desistiu e buscou o resultado até o final”, declarou o goleiro Paulo Victor ao canal Premiere.

Após sair atrás por dois gols no placar, o Grêmio foi guerreiro e conseguiu buscar o empate com dois gols marcados rapidamente. O primeiro foi marcado por Juninho Capixaba aos 38 minutos, enquanto Jael igualou o duelo dois minutos mais tarde.

Apesar dos gols marcados já nos minutos finais, o Bahia teve uma grande chance de voltar a ficar na frente do placar no último lance da partida. Isso porque Zé Rafael cobrou uma falta com muito perigo e exigiu de Paulo Victor, que precisou entrar no intervalo após Grohe sentir uma lesão, uma belíssima defesa.

“Na última bola tem que estar bem preparado. Foi uma defesa importante e fico feliz por ajudar a equipe. Felizmente cheguei na bola”, afirmou Paulo Victor.

Com o resultado o Grêmio acabou desperdiçando a chance de subir três posições na tabela de classificação e encerrar a rodada na segunda posição e acabou permanecendo na quinta colocação. A equipe gremista agora terá a semana livre de treinamento para encarar o líder, Palmeiras, no Pacaembu, no próximo domingo.