Luan diz que vitória sobre o Timão ameniza tristeza por queda na Copa do Brasil

Um sentimento de frustração tomou conta dos jogadores do Grêmio após ter caído fora da Copa do Brasil. Segundo o meia Luan, foi fundamental o triunfo deste sábado contra o Corinthians, para não se distanciar dos times que estão na ponta de cima do Brasileirão.

“Foi uma vitória importante depois da eliminação na Copa do Brasil para o Flamengo, onde jogamos melhor. Ficamos tristes, mas sabíamos que tínhamos que virar a chave. A gente tinha que mudar o foco. Esse resultado era muito importante para nós seguirmos nas primeiras posições”, analisou.

Por último, o meio-campista explicou como foi a construção da jogada que determinou a vitória do Tricolor Gaúcho, na Arena do Corinthians.

“Fiquei esperando o momento certo de chegar na linha do zagueiro. Sabia que colocando a bola ali, o defensor não iria pegar o Everton, porque é muito rápido. Fui feliz em dar assistência para ele marcar o gol e o Grêmio sair com a vitória”, comentou.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com