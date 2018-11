Kannemann admite erros defensivos e pede foco nos últimos jogos

O Vitória que enfrenta o Grêmio neste domingo, às 17h(de Brasília), no Barradão, pelo Brasileirão, luta para escapar da zona do rebaixamento. Depois de estar a serviço da seleção argentina, o zagueiro Kannemann que retorna ao time titular afirmou que está ciente das dificuldades da partida.

“Sabemos que eles estão em uma situação muito delicada e difícil, mas nós também temos objetivos no campeonato. Queremos ficar no G4 pela vaga direta para a Libertadores. É um jogo muito importante e vamos atrás dos três pontos, mesmo sabendo que será um jogo difícil. Se conseguirmos duas vitórias, garantimos a vaga. Então, temos que pensar no jogo de domingo”, comentou.

Nessa temporada, o Tricolor Gaúcho já disputou 72 partidas, o que representa uma média de um jogo a cada quatro dias. O defensor argentino disse que a sequência de jogos acabou sendo decisivo para os erros do time.

“Temos alguns erros de tomada de decisão, mas é fim de ano e está todo mundo muito cansado e com muito estresse. Precisamos clarear a cabeça e tratar de não repetir os erros contra o Vitória”, analisou.

Neste sábado pela manhã o elenco gremista faz o último treinamento no CT do Fluminense e à tarde viaja para Salvador. Suspenso, o volante Matheus Henrique desfalca o Grêmio.