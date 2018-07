Grêmio treina com time alternativo antes de enfrentar a Chapecoense

Na manhã deste sábado, o Grêmio treinou pela última vez antes de enfrentar a Chapecoense no Brasileiro Série A. Para a partida, Renato Gaúcho deverá utilizar um time alternativo, já que na próxima semana a equipe enfrenta o Flamengo pelas quartas de final da Copa do Brasil.

A primeira parte da atividade foi realizada com portões fechados, mas o comandante Tricolor escalou os reservas. A tendência é a utilização de uma equipe alternativa no confronto, com Paulo Miranda e Bressan na zaga, além de Douglas no meio-campo.

A grande novidade para o jogo é a presença do atacante Alisson, que estava se recuperando de lesão e viaja para Chapecó. Os desfalques certos são Kannemann, Ramiro e Cícero, que receberam o terceiro cartão amarelo.

A partida entre o Imortal Tricolor e a Chapecoense será realizada neste domingo, às 19h (de Brasília), na Arena Condá.