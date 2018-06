Everton vê Grêmio sem pegada em derrota para o Palmeiras

O atacante Everton saiu frustrado do gramado da Arena do Grêmio na noite desta quarta-feira. Para ele, a sua equipe pecou pela falta de vontade ao ser derrotada por 2 a 0 pelo Palmeiras.

“Estávamos muito abaixo. Desde o começo do jogo, eles pressionaram, enquanto nós entramos muito lentos. Em um jogo desse nível, você não pode entrar com essa pegada. Deu no que deu”, reclamou Everton.

O resultado manteve o Grêmio com 16 pontos ganhos, no sexto lugar e ultrapassado também pelo próprio Palmeiras, que foi a 17. Nas duas rodadas anteriores à Copa do Mundo da Rússia, o time de Everton enfrentará o América-MG em casa e o Sport como visitante.