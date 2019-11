Rogério Ceni é acusado de machismo nas redes sociais

Uma fala do técnico Rogério Ceni após a derrota do Fortaleza para o Corinthians, na última quarta-feira, vem sendo criticada nas redes sociais. Quando perguntado sobre o desempenho dos treinadores estrangeiros e um possível modismo em relação a esses profissionais, o ex-goleiro respondeu relacionando mulheres e moda e, por isso, está sendo acusado de machismo por internautas.

“Assim que funciona a moda, né? As mulheres que entendem de moda, as tendências do mercado funcionam assim. De repente os técnicos jovens ganham e é momento de trocar. De repente ganha um treinador mais experiente, vamos voltar a investir”, disse em coletiva de imprensa.

Ele continuou sobre o assunto. “Há um pulo entre o mais jovem para o mais velho e depois ao estrangeiro. Eu acho legal abrir o mercado para os estrangeiros, pois as pessoas vão constatar que eles vão perder também. Aí já vai ter uma nova tendência. Mas eu concordo, tem que entender o que você quer e o porquê você está trazendo e a gente sabe que tem ótimos treinadores com conceitos de jogo bom”, completou.

A fala do treinador foi bastante criticada nas redes sociais, principalmente no Twitter. Muitos internautas viram machismo na declaração de Ceni.

Rogério Ceni… um cara TÃO grande com uma mente tão pequena. O mundo não tá chato, chato é a mulher passar por essas coisas diariamente. Mais um dia… https://t.co/r5s6ZzrABN — Letícia Marques (@soyyleticia) November 7, 2019

rogerio ceni fez o que sabe fazer melhor ✅ perder para o corinthians como técnico

✅ chorar por arbitragem

✅ ser machista — pq o sucesso de boselli te incomoda tanto? (@nkhsccp) November 7, 2019

Já cancelei o Rogério Ceni

Grata a todos — short dobrado da Zanotti ⚽ (@tathiane_vidal) November 7, 2019