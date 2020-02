Fortaleza sofre gol no fim e é eliminado pelo Independiente-ARG na Sul-Americana

O Fortaleza ficou muito próximo de fazer história nesta quinta-feira. Os comandados de Rogério Ceni venceram o Independiente-ARG por 2 a 1, no Castelão, mas não conseguiram se classificar para a segunda fase da Sul-Americana. Na partida de ida, os argentinos venceram pelo placar de 1 a 0.

É a primeira vez que o Leão da Ilha disputa uma competição internacional. Os gols do Fortaleza foram marcados por Juninho, de pênalti, e Marlon. Aos 47 minutos do segundo tempo, Bruno Melo deu azar e mandou contra a própria meta, eliminando o Fortaleza.

Depois de carimbar a vaga na segunda fase da Sul-Americana, o Independiente agora aguarda a definição de todos os classificados. A partir de então, a Conmebol realizará um sorteio para definir os confrontos da próxima fase.

O jogo – Desde o início do primeiro tempo, o Fortaleza dominou o adversário com a posse de bola. Aos 23 minutos, Osvaldo foi derrubado por Bustos dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Juninho bateu com precisão, no canto direito de Campaña, abrindo o placar para o Leão.

O Fortaleza não diminuiu o ritmo, porém não conseguiu levar perigo no restante do primeiro tempo. O Independiente assustou em finalização de Leandro Fernánedez de fora da área, obrigando Felipe Alves a fazer bela defesa.

Inspirado depois de sofrer o pênalti, Osvaldo voltou para a segunda etapa infernizando o lado direito da defesa dos argentinos. No entanto, a falta de pontaria atrapalhou o atacante. David recebeu grande passe de Paulão, tocou na saída do goleiro, mas o zagueiro adversário conseguiu se recuperar e salvou o Independiente.

Aos 33 minutos, o momento de apoteose no Castelão. Tinga lançou Gabriel Dias pela direita e o lateral tocou para trás. Marlon, que havia acabado de entrar, chegou batendo de primeira, no canto esquerdo de Campaña para fazer o segundo do Fortaleza.

No entanto, tudo foi por água abaixo aos 47 minutos. O Independiente desceu pela direita com Velasco, que rolou para Bustos chegar cruzando. A bola desviou em Bruno Melo e matou o goleiro Felipe Alves, eliminando o Fortaleza da Sul-Americana.

