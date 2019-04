Fortaleza provoca Atlético-MG nas redes sociais após “não” de Ceni

O Fortaleza não deixou a negativa de Rogério Ceni ao Atlético-MG passar em branco. Nesta quarta-feira, em suas redes sociais, o Tricolor do Pici aproveitou a recusa de seu treinador em relação à proposta do Galo para alfinetar o rival com um vídeo de uma senhora dizendo: “Ele não vai, não”.

Sem técnico desde a demissão de Levir Culpi, o Atlético-MG apostou suas fichas em Rogério Ceni até a tarde desta quarta, quando o técnico se reapresentou ao Fortaleza e encerrou qualquer especulação de saída. Agora, o time mineiro foca suas atenções em Sebastián Beccacece, atualmente treinador do Defensa y Justicia.

Dentro dos gramados, o Fortaleza segue se preparando para enfrentar o Palmeiras pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, em partida programada para este domingo, ás 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque. Para a partida, o Tricolor pode ter os reforços de Jefinho e Kieza, contratados justamente para a disputa da competição nacional.

Antes dos trabalhos desta quarta, no CT de Maracanaú, o treinador falou de forma reservada com o presidente Marcelo Paz e, posteriormente, juntou os jogadores para mais uma conversa. O tema, entretanto, não foi revelado.