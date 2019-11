“Novo” Corinthians recebe o Fortaleza de Ceni para acabar com jejum

Em um momento de grande turbulência, o Corinthians recebe o Fortaleza nesta quarta-feira, às 19h30, em Itaquera, pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Timão, sem vencer há oito jogos, terá pela frente um adversário que não sabe o que é perder desde setembro.

Após deixar a contratação de Tiago Nunes apalavrada, o Alvinegro terá a primeira partida do interino Dyego Coelho à frente do clube, depois da demissão de Fábio Carille no último domingo. O grande objetivo do time no restante da temporada continua sendo a vaga para a Libertadores do ano que vem. O Timão ocupa a oitava posição, com 45 pontos, apenas um atrás do Athletico-PR, primeiro time do G6.

O treinador tem boas e más notícias vindas do departamento médico. Cássio, Fagner, Vagner Love e Everaldo não têm condições de jogo. Manoel e Danilo Avelar voltam.

A formação, porém, é a grande novidade. A tendência é que Ralf, Ramiro, Sornoza e Gustavo percam a vez. Pedrinho deve ganhar oportunidade no meio, Janderson deve ser aposta na direita, com Boselli na referência.

Do outro lado, o Fortaleza vem para o duelo querendo manter a boa fase. O Leão do Pici vem de quatro jogos de invencibilidade, mas segue olhando no retrovisor, pois a distância para o Z4 é de apenas cinco pontos.

Para o jogo, o técnico Rogério Ceni terá problemas para escalar o time. O atacante André Luis, que está emprestado pelo Corinthians ao Tricolor, não pode enfrentar o time ao qual pertence. Já Edinho, que ficou de fora contra o Atlético-MG pelo mesmo motivo, volta e deve jogar.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS x FORTALEZA

Local: Arena Corinthians, em São Paulo (SP)

Horário: 19h30 (de Brasília)

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Alessandro Alvaro Rocha de Mato (Fifa-BA) e Jean Marcio dos Santos (RN)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

CORINTHIANS: Walter; Michel Macedo, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Gabriel, Júnior Urso, Janderson, Pedrinho e Mateus Vital; Boselli.

Técnico: Dyego Coelho (interino)

FORTALEZA: Felipe Alves; Gabriel Dias, Quintero, Jackson e Carlinhos; Felipe, Juninho; Romarinho, Felipe Pires, Osvaldo e Wellington Paulista.

Técnico: Rogério Ceni