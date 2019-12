Ceni se declara, cogita ficar no Fortaleza e brinca com ajuda ao São Paulo

Rogério Ceni vem quebrando barreiras pelo Fortaleza. Campeão da Série B, o primeiro título nacional do clube, do Cearense e da Copa do Nordeste, o ex-goleiro garantiu a classificação inédita do time para a Copa Sul-Americana com a vitória para cima do Goiás no último domingo.

Diante desse cenário, Ceni, que já é considerado um dos ídolos da história do Fortaleza, se declarou ao clube, destacou os grandes responsáveis por sua trajetória no futebol e cogitou seguir na equipe para a próxima temporada.

“A bola me deu tudo. Tenho quatro agradecimentos especiais: à minha família, à bola, ao São Paulo Futebol Clube e ao Fortaleza, que entra definitivamente na minha história. É inegável, eu não posso deixar que não é extremamente emocionante ter construído essa história. Está registrado e não tem como mudar essa história que foi construída nesses dois anos aqui”, disse.

“Eu trabalharia no Fortaleza se fosse para jogar na Série B. Não começamos a conversar sobre ficar. É uma decisão difícil. Começa a entrar o pensamento futuro, mas o coração também fala. Sem dúvida nenhuma, hoje, meu coração diz para ficar. Gosto do povo, da cidade. O Castelão vai ficar sempre na minha memória. Não tenho palavras para descrever o que a torcida do Fortaleza fez nesses dois anos que estive aqui”, completou.

Além de classificar o Fortaleza, Rogério Ceni ajudou um velho conhecido. A vitória no Serra Dourado impediu que o Goiás alcance o São Paulo na tabela de classificação, assim o ex-clube do treinador se garantiu ao menos na pré-Libertadores.

Quando questionado sobre a ajuda ao Tricolor Paulista, o ex-goleiro se mostrou surpreso, mas brincou: “Fizemos um trabalho dobrado (risos)”.