Ceni relembra rivalidade com Corinthians e promete Fortaleza competitivo

Buscando se distanciar cada vez mais da zona de rebaixamento, o Fortaleza recebe o Corinthians no Castelão no próximo domingo (28), às 19 horas. Será a primeira vez que Rogério Ceni enfrenta o Timão como treinador da equipe cearense.

Em entrevista coletiva, Ceni falou sobre a dificuldade de enfrentar o Corinthians e relembrou os tempos no Tricolor Paulista: “Em São Paulo, era um clássico bem disputado sempre. Aqui em Fortaleza, é a primeira vez. Vamos nos virar, somos uma equipe que compete muito até o final e vamos tentar fazer frente ao Corinthians, assim como fizemos a outras grandes equipes”.

Sobre a escalação, o técnico do Fortaleza se diz não ter definido o titular na lateral direita: “É uma das dúvidas que eu tenho. Vamos tentar resolver amanhã (neste sábado), os dois treinaram bola parada e vou decidir amanhã. As dúvidas que eu tenho é sobre a lateral e o ataque”, afirmou.

Com o ataque indefinido, Rogério poderá contar com Felipe Pires, novo reforço do Fortaleza que está regularizado pelo BID. A tendência, no entanto, é que o jogador inicie a partida no banco.